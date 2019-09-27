مصر: الآلاف في مظاهرات التأييد.. والإخوان الإرهابية «صفر»

أحمد عاطف (القاهرة)

احتشد آلاف المصريين، أمس، أمام المنصة بمدينة نصر (شرق القاهرة) تأييداً للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، فيما شهدت شوارع وميادين القاهرة هدوءاً وحركة سير طبيعية بعد فشل دعوات «الإخوان» الإرهابية للتظاهر.

ووجه السيسي كلمة لحشود استقبلته بمطار القاهرة، أمس، لدى وصوله قادماً من نيويورك بعد مشاركته باجتماعات الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة للمرة السادسة على التوالي، طمأن فيها المصريين قائلاً: «لا تقلقوا من شيء»، وطالبهم باليقظة لما يحاك ضد مصر.

وأكد السيسي أنه لا يمكن خداع الشعب المصري ولا داعي للقلق، مشيراً إلى أن الشعب أصبح أكثر وعياً، وأن مصر قوية بالمصريين، لافتاً إلى أنه لا يمكن تزييف الواقع.

وعلق السيسي على دعوات جماعة الإخوان الإرهابية لإشاعة الفوضى، قائلاً «إن هناك حرباً بين المصريين وبينهم (الإخوان)»، مشدداً على أن للإعلام دوراً كبيراً في توعية المصريين والتصدي للشائعات والأكاذيب، ولفت إلى أنه لو طُلِب من المصريين النزول مثلما حدث في «جمعة التفويض» فسوف ينزل الملايين.

في السياق ذاته، حول المصريون صفحات وحسابات التواصل الاجتماعي إلى مسيرات إلكترونية في حب مصر، ودشنوا «هاشتاج» بعنوان «تفويضنا للسيسي تاني»، معلنين موقفهم الثابت من دعم الرئيس المصري ورفضهم لأي دعوات تحريضية تستهدف أمن بلادهم، كما كشف الكثيرون زيف وفبركة قناة الجزيرة القطرية لفيديوهات قديمة ومكررة عن الأوضاع في مصر ونالت قدراً كبيراً من السخرية في هذا السياق.

وكان الأمن المصري أهاب بالمصريين، الالتزام بما تفرضه قواعد الحفاظ على النظام العام والقانون، لافتاً إلى أنه سيتصدى لأية محاولة لزعزعة الاستقرار والسلم الاجتماعي بكل حزم وحسم، كما أصدر النائب العام المصري بياناً حول وقائع الجمعة قبل الماضية، مشيراً إلى أن كل شيء في مصر يتم وفقاً للقانون حتى التعبير عن الرأي.

الجيش المصري: القضاء على 118 تكفيرياً

أعلن الجيش المصري، استشهاد وإصابة ضابط و9 مجندين بالتزامن مع القضاء على 118 تكفيرياً عُثر بحوزتهم على بنادق مختلفة الأعيرة، وعبوات ناسفة معدة للتفجير، معلناً عن حصيلة جديدة لمكافحة الإرهاب في سيناء تتضمن تدمير 33 مخبئاً للإرهابيين.

وشددت قوات الجيش المصري على أن القوات دمرت عدداً من المخابئ والأوكار لإيواء العناصر الإرهابية عثر بداخلهم على كميات من مواد الإعاشة والأسلحة والذخائر مختلفة الأعيرة وأجهزة الاتصال.