تونس: تجميد أموال 107 أشخاص ومنظمات مرتبطة بجرائم إرهابية

ساسي جبيل (تونس)

قال رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، في تونس، المختار بن نصر، إنه تم تضمين أسماء 107 تونسيين ومنظمات في القائمة الوطنية للأشخاص والمنظمات والكيانات المرتبطة بجرائم إرهابية والتي تم تجميد أموالها. وأشار بن نصر في تصريح صحفي إلى أن الهيئة تتولى إعداد قائمة وطنية تتضمن أسماء الأفراد والمنظمات والكيانات التي ارتكبت أو حاولت ارتكاب أو شاركت أو ساهمت في أعمال إرهابية وذلك استناداً إلى أدلة.

إلى ذلك، أكد المرشح لانتخابات الرئاسة في تونس قيس سعيد أنه غير مرتاح لاستمرار سجن منافسه، نبيل القروي، وقال: «أتمناه (القروي) طليقاً... الوضع غير مريح بالنسبة لي، ولكن الكلمة الفصل للقضاء ولا يمكنني التدخل في قرار دائرة الاتهام».

جاء ذلك في تصريح لسعيد قبل نحو ثلاثة أسابيع من جولة الإعادة بينهما. وكان قد ألقي القبض على نبيل القروي قبل أسابيع من الانتخابات بشبهة التهرب الضريبي وغسيل الأموال.

واستغرب المرشح للانتخابات الرئاسية قيس سعيد، ما تردد عن وجود دعم خارجي وأطراف خارجية تقف وراءه، وقال: لا علاقة لي بأي طرف أجنبي فحتى جواز سفري منتهٍ منذ 2014، مؤكداً أن الذين يتحدّثون عن دعم خارجي، يريدون تقزيم الشعب، «لأنهم لم يفهموا أن التونسيين يعيشون لحظة تاريخية مختلفة وثورة جديدة استنبطها الشعب والشباب التونسي».

من جهة أخرى، نفّذت الهيئة الوطنيّة للمحامين، أمس الجمعة، «يوم غضب» وطنياً، تضمّن وقفات احتجاجية بالزي الرسمي بقصر العدالة بتونس وبكافة المحاكم التونسية، تحت شعار «لا للاعتداء على المحاماة، حق الدفاع ضمانة أساسيّة لاستقلال القضاء». وكان مجلس الهيئة الوطنيّة للمحامين، قد قرر أيضاً خلال انعقاده بصفة طارئة في وقت سابق، على خلفيّة قرار إحالة 6 محامين (أعضاء هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمّد البراهمي) على التحقيق، مقاطعة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائيّة بتونس، وتحميله مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، وتقديم شكايات ضدّه لدى المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل.