جنازة بائع متجول عراقي تتحول إلى مظاهرة

الاتحاد (بغداد) تحولت جنازة البائع المتجول العراقي وسام الجعيفري الذي أضرم النار في جسده، احتجاجاً على مصادرة عربته، إلى تظاهرة شعبية طالبت بإقالة الحكومة المحلية في محافظة واسط جنوب بغداد.

وطالب شقيق المتوفى علي الجعيفري، بفتح تحقيق رسمي في الحادث ومحاسبة المتسبب في حالة اليأس التي وصل إليها شقيقه، البالغ من العمر 25 عاماً والأب لطفلتين.

ودعا عدد من أبناء المدينة خلال الجنازة التي توجهت إلى مقر ديوان المحافظة ومبنى مجلس المحافظة، إلى إقالة الحكومة المحلية والتشريعية باعتبارهم السبب فيما وصلت إليه الحالة الاقتصادية له وكذلك المئات من أبناء المدينة العاملين في المهن الحرة.

من جانبه، وصف نائب رئيس مجلس واسط، تركي خلف، حادثة إحراق الشاب لنفسه بالتطور الخطير وجرس إنذار للحكومة المركزية، وطالب الجهات التنفيذية بالعمل بروح القانون.

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