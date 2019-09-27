الصين: النزاعات التجارية وإقامة الجدران قد تؤدي لركود عالمي

قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الجمعة، إن الرسوم الجمركية ونزاعات التجارة قد تدفع بالعالم إلى الركود.

وأضاف الوزير، في كلمة أمام الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن "إقامة الجدران لن تحل التحديات العالمية، ولوم الآخرين على مشاكلك الخاصة لن ينجح. دروس الكساد العظيم ينبغي ألا تُنسى".

وأكد وانغ أن بكين ملتزمة بحلها "بطريقة هادئة وعقلانية وتعاونية".

وأضاف، في انتقاد واضح للرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي بدأ حرب التجارة مع الصين قبل نحو 15 شهرا، "الرسوم الجمركية وإثارة النزاعات التجارية، التي تؤدي إلى اختلال سلاسل الصناعة والإمداد العالمية، تقوض نظام التجارة متعدد الأطراف والنظام الاقتصادي والتجاري العالمي. بل إنها قد تهوي بالعالم إلى الركود".

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وفي جولات متتالية وعلى مدى أشهر، تراشقت الولايات المتحدة والصين بفرض الرسوم على سلع بمئات المليارات من الدولارات على نحو أدى إلى اضطراب أسواق المال وتهديد النمو العالمي.

ومن المتوقع عقد جولة جديدة من المحادثات رفيعة المستوى بين الجانبين في واشنطن خلال النصف الأول من أكتوبر.