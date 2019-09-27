مقتل 17 إرهابيا في ليبيا جراء قصف أميركي

قتل 17 مسلحا من تنظيم داعش الإرهابي في جنوب ليبيا في هجوم أعلنت القيادة العسكرية الأميركية لإفريقيا (أفريكوم)، اليوم الجمعة، أنها نفذته.
وأفاد بيان أفريكوم "تشير التقديرات إلى أن الغارة الجوية أسفرت عن مقتل 17 إرهابيا".
وأشارت أفريكوم إلى "استمرار الحملة ضد داعش" في ليبيا.
وتابع البيان "تواصل أفريكوم دعم الجهود الدبلوماسية المبذولة لتحقيق الاستقرار السياسي في ليبيا من أجل الحفاظ على هدفنا المشترك المتمثل في تفكيك الجماعات الإرهابية التي تهدد استقرار المنطقة".
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وتم شن غارتين جويتين في 19 و24 سبتمبر الجاري حول منطقة "مرزوق"، الواحة التي تبعد مسافة ألف كلم جنوب طرابلس ما أسفر عن مقتل 8 و11 إرهابيا في الهجومين على التوالي .
وتوجد في جنوب ليبيا جماعات إرهابية ومجموعات مسلحة.
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