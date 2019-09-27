شهيد وعشرات الجرحى برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة

استشهد شاب فلسطيني وأصيب العشرات بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، أثناء مسيرات العودة في قطاع غزة.
وأفاد بيان لوزارة الصحة الفلسطينية أن ساهر عوض الله عثمان (20 عاما) أصيب بجروح قاتلة في صدره في شرق رفح جنوب القطاع.
وذكرت وزارة الصحة، في بيان صحفي في وقت سابق، أن 52 شخصا آخرين أصيبوا، 27 منهم بالرصاص الحي خلال المظاهرات.
وهذه هي الجمعة رقم 76 من مسيرات العودة وحملت هذا الأسبوع شعار (جمعة انتفاضة الأقصى والأسرى) بالتزامن مع الذكرى السنوية للانتفاضة الفلسطينية التي اندلعت في 28 سبتمبر 2000.
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انطلقت مسيرات العودة في 30 مارس 2018 للمطالبة بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم ااتي هجروا منها ورفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 12 عاما.
وجدد بيان صدر عن هيئة مسيرات العودة في ختام احتجاجات اليوم، التأكيد على "الاستمرار في مسيرات العودة بطابعها الشعبي والسلمي، حتى تحقيق جميع أهدافها".
واستشهد مئات الفلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي وأصيب الآلاف بجروح خلال هذه الاحتجاجات الأسبوعية.
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