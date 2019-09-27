الفائزون بجوائز السفارة الأمريكية: هدفنا سينما بلا سياسة (صور)

و"نافورة باخشيساراي "أن الجوائز السبع التي حصلوا عليها ستدفعهم خطوات للامام نحو استكمال حلمهم لإخراج أفلام انسانية بعيدا عن السياسة.

وقال المخرج تامر عشري إن فيلم"في الجول" يروي قصة لاعب كرة محترف بمرسيليا اصيب بقطع في الرباط الصليبي وقرر الأ يعود لتنقلب حياته رأسا على عقب ويتحول من لاعب كره ينتظره مستقبل مبهر لمشرد مطارد ومعرض للترحيل وبدلا من ان تنفتح له ابواب الشهره انفتحت عليه ابواب جهنم.

وأشار في تصريحات صحفية أن الفيلم مستوحى من قصة حقيقية للاجئ سوري ولكنة فضل ان يمصرها ليجردها من اي بعد سياسي لتتحول لقصة انسانية.

وعن توقعاته من رحلتة المرتقبة لعاصمة السينما في العالم هوليوود وهي الجائزة التي حصل عليها من السفارة الأمريكية بالتعاون مع فيلم اندبندنت وتشمل زيارة استديوهات هووليود.

قال عشري إنه يطمح ان تساهم الجائزة في تطوير السيناريو المكتوب للفيلم والذي شارك به في المسابقة

وأكد ان هدفه صناعة فيلم"حلو"على حد تعبيره يصل للجميع سواء للجمهور العادي في السينمات او المتخصصين في المهرجانات فأفلامي للجميع ولا ياستطيع القول انها افلام للحصول على جوائز المهرجانات فقط.



وقال المنتج الشاب أمير الشناوي إنه "سعيد جدا" بحصول فيلمه "نافورة باخشيساراي" الفيلم الوثائقي الطويل على جائزة السفارة الأمريكية ضمن فاعليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي.



وتابع يروي فيلم نافورة باخشيساراي قصة خمس راقصات بالية بدأن بالية في القاهرة ومنهم ماجدة صالح اشهر راقصة بالية مصرية يتجمعوا للمرة الأولى لاداء اول رقصة لهم بدار الاوبرا وسنقوم بإعادة إحياء المشهد بتقنية الهولوجرام وسنتابع رحلة الراقصات الخمس منذ الستينات وحتى الآن

ونأمل ان نجد من يساعدنا لتوفير الجزء التقني لفيلمنا وهو جزء لن نجده سوى في الولايات المتحدة الأمريكية وهو ما جعلنا سعداء بالفوز بهذه الجائزة.

واضاف: "نأمل أن ننتهي من فيلمنا ليكون فيلم متكامل بحلول العام القادم لنشارك به في مهرجان الجونة السينمائي في نسخته القادمةواضاف نأمل ان يدعم فوز فيلمنا التسجيلي وجود قناة مصرية متخصصة للافلام الوثائقية والتسجيلية خاصة ان الأفكار في مصر كثيرة ومتعددة والمحتوى متنوع ونحتاج لمثل تلك القناة.

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يذكر أن الفيلم في مرحلة التطوير ومن إخراج المخرج الشاب محمد طاهر، وتتيح الجائزة فرصة سفر لمدة أسبوع لمدينة لوس انجلوس الأمريكية ليكون لدى أصحاب الفيلم فرصة للتعامل مع صناع الافلام الوثائقية في أمريكا.

وكان أبرز الحضور في الحفل الفنانة بشرى والفنانة الأردنية صبا مبارك، ومدير المهرجان انتشال التميمي.

وقدمت السفارة الأمريكية مع مؤسسة السينما العملاقة التي يقع مقرها في لوس أنجلوس ومؤسسة "فيلم اندبندنت " جائزتين تبلغ قيمة كل منهما 15000 دولار أمريكي، تمنح في صورة رحلة لستة أيام بين صناع السينما الأمريكية في هوليوود، من خلال منصة "سبرنج بورد" التابعة لمهرجان الجونة التي اقامت حفل توزيع جوائزها

وتشمل الجوائز "جوائز الاسكريبت" لكاتب سينمائي مصري، وجائزة "منتدى فيلم إندبندنت" في لوس أنجلوس لمنتج إبداعي مصري.

يشارك رئيس مؤسسة فيلم إندبندنت، جوش ويلش، كعضو لجنة تحكيم في المسابقة لاختيار الفائزين.