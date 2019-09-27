بعشرة لاعبين.. مولودية يجبر الدفاع الجديدي على التعادل السلبي

لم يفلح فريق الدفاع الحسني الجديدي، في استغلال النقص العددي لضيفه مولودية وجدة، واكتفى معه بنتيجة التعادل دون أهداف، اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من البطولة الاحترافية.

وكان الفريق الضيف قريبا من توقيع هدف السبق في أكثر من مناسبة خلال الشوط الأول من المباراة، التي احتضنتها أرضية ملعب العبدي بالجديدة، قبل أن تتحول السيطرة في الفصل الثاني لفارس الدكالة، خاصة بعد الطرد الذي تعرض له آدم النفاتي لاعب المولودية، ثلاث دقائق على بداية الجولة الثانية.

ولم يستغل الفريق الدكالي النقص العددي للضيوف، لتنتهي المباراة على إيقاع التعادل السلبي، وهو الثاني على التوالي للدفاع، بعد عودته بتعادل مماثل من طنجة الأسبوع الماضي، أمام الاتحاد المحلي.

وعزز المولودية مركزه الثاني مؤقتا، برصيد خمس نقاط، بينما أصبح مجموع نقاط الدفاع الجديدي نقطتين، في المركز السادس، مع مباراة ناقصة تجمعه بالوداد الرياضي.