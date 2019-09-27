هل انقلب ترامب على السيسي؟.. مسؤول بالخارجية الأمريكية: واشنطن تدعم حق المصريين في التظاهر

قال مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ” ديفد شينكر” إن واشنطن تدعم حق التعبير والتجمع والتظاهر السلمي في مصر، وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة تراقب الوضع على الأرض، وأن هناك 1900 معتقل في مظاهرات الأسبوع الماضي، ودعا السلطات المصرية إلى ضمان ممارسة المصريين حقوقهم بالتعبير والتجمع والتظاهر سلميا.

وأضاف شينكر في تصريحات للجزيرة أن الإدارة الأميركية تراقب تطورات الأوضاع على الأرض في مصر، داعيا جميع الأطراف إلى ضبط النفس. كما دعا نواب ومشروعون أميركيون السلطات المصرية إلى احترام حق مواطنيها في التظاهر.

وطالب السيناتور الأمريكي “بيرني ساندرز” في تغريدة له على تويتر السلطات المصرية بالتوقف عن استعمال العنف ضد المتظاهرين، مؤكدا أن من حق جميع الناس الاحتجاج من أجل مستقبل أفضل، وأن العالم يشاهد ذلك. من جهته، وأعرب السيناتور بوب مينينديز عن أمله في أن تحترم السلطات المصرية حقوق مواطنيها، وطالب في تغريدة على تويتر بدعم المظاهرات السلمية في مصر.

وقالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليه إنها قلقة إزاء عمليات الاعتقال الواسعة على خلفية المظاهرات في مصر. وأشارت إلى أن منظمات المجتمع المدني المصرية وثقت اعتقال أكثر من ألفي شخص، بينهم محامون وحقوقيون وناشطون سياسيون وأساتذة جامعيون وصحفيون.

وفي تطور للاحتجاجات بمصر عشية يوم الجمعة، نشر حساب رجل الأعمال والفنان المصري محمد عليّ صورًا، قال إنها لمحاولات يقوم بها النظام لجمع المواطنين للتظاهر تأييداً للسيسي، ففي صورة تظهر مجموعة من الحافلات الخاصة تنقل المتظاهرين، وأخرى لوجبة طعام بسيطة تقدَّم لهم، وفق منشوره على صفحته الرسمية بـ «فيسبوك».