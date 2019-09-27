احتجاجات أمام القنصلية الجزائرية بوجدة للمطالبة بفتح الحدود وإنهاء معاناة الأسر

تظاهر نشطاء حقوقيون، اليوم الجمعة، بوجدة، للمطالبة بفتح الحدود البرية مع الجزائر، وإنهاء معاناة السكان في الجانبين، وذلك أمام القنصلية الجزائرية، بدعوة من “جمعية الكرامة لحقوق الإنسان”.

وردد المحتجون شعارات تطالب بفتح الحدود المغلقة بين البلدين منذ 25 عاما، ونقلت وكالة الأناضول للأنباء، لرئيس جمعية الكرامة لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أنه، “التقى بنائب القنصل الذي وعده بترتيب لقاء مع القنصل بغرض تسليمه ملتمس يطالب بفتح الحدود”.

وجاء في الرسالة، الدعوة إلى “اعتماد موقف شجاع يراعي المصلحة المشتركة، وروابط الدم والتاريخ والعروبة والإسلام”، ويستجيب لـ”مقتضيات التحولات الإقليمية والدولية”.

وتأتي هذه الوقفة بعد يومين من فتح الحدود البرية المغلقة بين البلدين منذ 1994، بشكل مؤقت، للسماح بمرور جثامين 3 مهاجرين غرقوا في عرض السواحل الجزائرية قبل عشرة أيام.