استنكرت الزج بها في أحداث الثلاثاء.. مجموعات “الماغانا” تتبرأ من شغب “الكلاسيكو”

تبرأت مجموعات “الماغانا”، “الغرين بويز”، و”الإيغلز”، المساندة لفريق الرجاء الرياضي، في بلاغ لها، من الأحداث، التي رافقت “كلاسيكو” كأس العرش الثلاثاء الماضي، بين الوداد الرياضي، والجيش الملكي، والتي راح ضحيتها أحد مشجعي الفريق العسكري.

واستنكرت المجموعات، التي قدمت تعازيها لعائلة مناصر الجيش الملكي، الزج بها وتوجيه أصابع الاتهام إليها، من طرف بعض الجهات، التي تحاول ترسيخ مفهوم الشغب بالجمهور الرجاوي بصفة عامة، ومجموعات” الماغانا” بشكل خاص.

وأكد البلاغ أن تركيز المجموعات منصب على تقديم الدعم، والمساندة للفريق الأخضر لا غير، مضيفة أن المجتمع بأكمله يتحمل جزءا من المسؤولية في أحداث شغب، يوم الثلاثاء الماضي.

يذكر أن الجمهور العسكري فوجئ، وهو في طريقه إلى الدارالبيضاء، لحضور لقاء فريقه أمام الوداد بهجوم في منطقة الهراويين، استعملت فيه الحجارة، مما تسبب في مصرع مشجع للفريق، فضلا عن إصابة مناصرين آخرين.