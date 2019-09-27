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العين الإخباريةالجمعة 2019/9/27 11:01 م بتوقيت أبوظبي
صورة لوكالة الأنباء الفرنسية من شوارع مصر الجمعة
قالت هيئة الاستعلامات المصرية إن المئات من ممثلي وسائل الإعلام الدولية، وخاصة مراسليها المعتمدين في القاهرة يواصلون تحركهم بحرية في أرجاء البلاد خلال قيامهم بالتغطية الصحفية دون أي قيود.
وذكر بيان للهيئة صادر اليوم الجمعة أنه لم يرد إليها أي شكاوى ميدانية سوى واقعة واحدة، حيث تم توقيف مصورين اثنين هما محمد الشاهد وفريد يوسف وهما تابعان للقناة الثانية الفرنسية عند مسجد الاستقامة بمنطقة الجيزة.
وأوضح البيان أن الأمن أوقف المصورين لمدة لم تتجاوز الساعتين بسبب عدم حملهما التصاريح رغم حصولهما عليها، وانتهت فترة التوقيف بتدخل "الاستعلامات" التي أرسلت التصاريح الخاصة بالمصورين وتم الإفراج عنهما وواصلا عملهما في حرية تامة.
وكانت الهيئة تلقت طلبات للتغطية المصورة التلفزيونية والفوتوغرافية، من المؤسسات الصحفية والإعلامية المعتمدة لديها في مصر، بواقع 41 مؤسسة بإجمالي عدد صحفيين ومصورين 195 شخصاً، تم منحهم جميعاً تصاريح للتغطية والتصوير بحرية كاملة في كل الميادين والشوارع الرئيسية بمحافظات: القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والسويس.
وأضافت أن من بين الممثلين المعتمدين للصحف ووسائل الإعلام الأجنبية لدى الاستعلامات في مصر بمن فيهم الفنيون والإداريون، هناك نحو 900 صحفي وإعلامي يحملون جميعاً بطاقة الاعتماد الصادرة من الهيئة، وهي تمكنهم من التحرك بحرية كاملة للتغطية غير المصورة في كل أنحاء الجمهورية دون قيد.
كما قدمت الهيئة بطاقات وتصاريح صحفية للتغطية يوم الجمعة لـ15 مراسلا زائرا غير معتمدين في مصر يمثلون 15 مؤسسة صحفية وإعلامية أجنبية.
وكانت الهيئة دعت أمس الخميس المراسلين وكل وسائل الإعلام الأجنبية بأهمية الالتزام بالقواعد المهنية المتعارف عليها عالمياً للصحافة والإعلام، في تغطيتهم للشؤون المصرية.
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة الاستعلامات المصرية: مئات المراسلين الأجانب يتحركون بحرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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