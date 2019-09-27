"الجزيرة" ترفع راية الاستسلام أمام وعي المصريين

رفعت قناة "الجزيرة" القطرية راية الاستسلام أمام فشل دعواتها التحريضية للحشد ضد الاستقرار بمصر، واضطرت إلى تجاهل التغطية في نهاية اليوم، وتحويل الاهتمام إلى أحداث أخرى في العالم.

القناة المحرضة غضت بصرها تماما وتجاهلت المظاهرات الحاشدة المؤيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، أمام المنصة، شرقي القاهرة، وركزت اهتمامها على موضوعات أخرى.



وكانت "الجزيرة" قد بدأت صباح وظهر اليوم بث فيديوهات وصور مفبركة عن الأحداث في مصر.

واستمرارا لمسلسل الكذب والتآمر على مصر وشعبها، عرضت قناة الجزيرة القطرية فيديوهات وصورا مفبركة للأحداث داخل مصر، حيث عرضت القناة نفس "الكدر" لمحافظة قنا ومنطقة الوراق في آنٍ واحد.

وأظهرت الصور أحد المواطنين يرتدي "تي شيرت" باللون الأصفر في منطقة الوراق، والشخص نفسه أيضا في محافظة قنا"، كما ادعت القناة خروج مظاهرة في محافظة الأقصر، واتضح بعد ذلك أنه تم التقاطها من الخلف بعد خروج المواطنين من صلاة الجمعة.

بل وصلت أكاذيب "الجزيرة" إلى ذروتها، عندما قامت ببث صور مسيرات مؤيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي وقامت بفبركة الصوت المصاحب لها، على أنها مظاهرات معارضة له.

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الإعلامي المصري محمد زيادة عرض صورة لفبركة الجزيرة إحدى المظاهرات، زاعمة مرة أن تلك المظاهرة انطلقت في الوراق، ومرة ثانية في قنا.

وقال زيادة: "في الصورة المرفقة ستجدون الجزيرة وقد فاقت أكاذيبها كل القواعد المهنية في الإعلام، نفس الشخص في قنا والوراق في وقت واحد!".

بدوره، قال رجل الأعمال المصري أشرف السعد: "شاهد إفلاس قناة الجزيرة وتزويرها للحقيقة دون حياء تضع صورة 10 أشخاص وتقول مظاهرة ضد السيسي في قنا وتضع نفس الصورة وتقول مظاهرة ضد السيسي في الوراق".

وقال الباحث المصري منير أديب، في حديث لـ"العين الإخبارية"، إن هناك منصات إعلامية هدفها إسقاط الدولة المصرية من خلال نشر الفوضى وتشويه الحقائق وتزييف الوعي ونقل الشائعات، لخدمة مخططات جماعة الإخوان الإرهابية.

وأكد أديب أن قناة الجزيرة سقطت اليوم وظهرت على حقيقتها، وأصبحت مفضوحة أمام الشعب المصري كله، لأنها اعتمدت على الكذب والتضليل ولم تنشر حقائق محايدة أو تنقل الخبر كما هو، موضحا أن المواطنين قاموا بتصوير المواقع التي زعمت الجزيرة أن بها مظاهرات ونشروا صورا وفيديوهات حقيقية لكشف كذب القناة القطرية.

وأكد الباحث المصري أن تكرار الصور وفبركتها يدل على الانحياز، موضحا أن القناة القطرية تستخدم خدعا تصويرية لإظهار المشهد على غير حقيقته، كما أنها خصصت ساعات بث طويلة للحديث عن موضوع لا يستحق كل هذا الوقت.

وقال أديب إن قطر توظف قناة الجزيرة لتشويه النظام السياسي وإسقاط الدولة على أثر خلاف سياسي مع القاهرة.