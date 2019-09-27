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العين الإخباريةالجمعة 2019/9/27 10:36 م بتوقيت أبوظبي
الجيش المصري ينجح في تصفية عشرات الإرهابيين بسيناء
أعلن الجيش المصري، الجمعة، مقتل 118 تكفيريا وتدمير 33 ملجأ للإرهابيين، واستشهاد وإصابة ضابط و9 جنود خلال تنفيذ أعمال التفتيش بالكمائن على الطرق ومداهمة البؤر الإرهابية في شمال سيناء.
وأصدر الجيش المصري، بيانا جاء فيه: "أن القوات الجوية دمرت 33 مخبأ وملجأ للإرهابيين، وقتلت 118 تكفيريا عثر بحوزتهم على بنادق مختلفة الأعيرة، وعبوات ناسفة معدة للتفجير بشمال ووسط سيناء".
وأضاف البيان أن "عناصر المهندسين العسكريين فجرت 273 عبوة ناسفة زرعت لاستهداف قواتنا على طرق التحرك بمناطق العمليات، و11 فتحة نفق بالتعاون مع قوات حرس الحدود".
وتابع بيان القوات المسلحة المصرية: "أن القوات دمرت عددا من المخابئ والأوكار لإيواء العناصر الإرهابية عثر بداخلها على كميات من مواد الإعاشة والأسلحة والذخائر مختلفة الأعيرة وأجهزة الاتصال".
وأوضح البيان أن قوات حرس الحدود نجحت في ضبط 15 بندقية آلية، و3 رشاشات، و2441 كيلوجراما من جوهر الحشيش المخدر، و6265 كيلوجراما من نبات البانجو.
وأشار البيان إلى أنه نتيجة للأعمال القتالية الباسلة للقوات المسلحة بمناطق العمليات، استشهد وأصيب ضابط و9 جنود خلال الاشتباك وتنفيذ أعمال التفتيش بالكمائن على الطرق ومداهمة البؤر الإرهابية.
وشدد البيان على أن تلك الجهود تأتي لمكافحة الإرهاب على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، وللحفاظ على الأمن والاستقرار للشعب المصري.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش المصري يعلن عن نجاحاته بسيناء: مقتل 118 إرهابيا وتدمير 33 مخبأ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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