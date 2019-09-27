حشود تأييد السيسي في بورسعيد ودمياط تفضح منصات "الإرهابية"

كشفت صور التقطتها عدسة "العين الإخبارية" لمسيرات تأييد للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في محافظتي بورسعيد ودمياط شمال شرقي القاهرة عن كذب وتضليل وفبركات فضائية الفتنة "الجزيرة".

وبثّت منصات تنظيم الإخوان الإرهابي وقناة "الجزيرة"، الجمعة، أخبارا كاذبة عن وجود مظاهرات مناهضة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في المحافظتين، ولكن الحقيقة خلاف ذلك.

وأظهرت الصور احتشاد الآلاف من المؤيدين للرئيس السيسي في ميادين محافظة بورسعيد التي تعرف بـ"المدينة الباسلة"، ودمياط، وخروج أتوبيسات تقل المواطنين لمحافظة القاهرة لإظهار الدعم للرئيس.

ورصدت الصور خلو الميادين والشوارع الرئيسية في المحافظتين من أي مظاهرات معارضة مع انتظام حركة المرور بغالبية المحافظات.

وامتلأت مختلف ميادين المحافظات، اليوم الجمعة، بحشود مؤيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رفضا للدعوات التحريضية التي ظهرت مؤخرا لإثارة الفوضى وتبنتها جماعة الإخوان الإرهابية.

وأوضحت الصور خروج الأهالي والمواطنين للتنزه بالمحافظة الساحلية، والاستمتاع بالشواطئ والحدائق العامة.





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وتأتي الأجواء في دمياط وبورسعيد وغيرهما من المحافظات المصرية عقب تصريحات للرئيس عبدالفتاح السيسي لحشود استقبلته بمطار القاهرة لدى وصوله قادما من نيويورك بعد مشاركته باجتماعات الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة للمرة السادسة على التوالي، حيث قلل من أهمية دعوات إثارة الفوضى.

وأكد الرئيس السيسي أن الشعب أصبح واعيا بمن يزيفون الواقع ويخدعون الناس، وأن بلاده قوية بشعبها.





وكثفت قناة "الجزيرة" القطرية، خلال الساعات الماضية، من عرض مقاطع فيديو "مفبركة" تحمل عنوان مظاهرات في دمياط وبورسعيد.

وواجهت قنوات مصرية حملة "الجزيرة" بنقل بث مباشر من أهم ميادين محافظتي بورسعيد ودمياط، تظهر سير الحياة بشكل طبيعي.

وبين الحين والآخر تظهر دعوات للتظاهر ضد النظام المصري في محاولة لإثارة الفوضى من أشخاص في الخارج، وهي دعوات لم يختلف فحواها خلال السنوات الست الماضية منذ نجاح ثورة 30 يونيو/حزيران في الإطاحة بنظام الإخوان الإرهابي عن الدعوة التي أطلقت مؤخراً للتظاهر يوم 20 سبتمبر/أيلول الجاري، وكان مصيرها الفشل.

وعلى مدار الأسبوع الماضي، واجهت قناة "الجزيرة" هجوما شديدا من المصريين بسبب نشر صور وفيديوهات مفبركة بدعوى أنها لمظاهرات بعدة محافظات لدعم مخطط تنظيم الإخوان.