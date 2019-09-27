محمد بن زايد: حريصون على تعزيز علاقة الإمارات مع العراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الجمعة، إن بلاده حريصة على تعزيز العلاقات مع العراق بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

جاء هذا خلال استقبال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس تيار الحكمة العراقي عمار الحكيم ومحسن الحكيم نائب الرئيس.

وتم خلال اللقاء، الذي جرى في قصر الشاطئ بأبوظبي، بحث التطورات ومستجدات الأوضاع على الساحة العراقية وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا التي تهم الجانبين وبشكل خاص التحديات التي تواجه المنطقة العربية وسبل التعامل معها واحتواء تداعياتها.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز علاقاتها مع جمهورية العراق الشقيقة، بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.