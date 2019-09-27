سياح الأقصر .. أنشطة ورحلات تدحض أكاذيب الإخوان

شهدت مدينة الأقصر، جنوبي مصر، الجمعة، نشاطا سياحيا وترفيهيا طبيعيا، خلافًا لما زعمته "الجزيرة" التي ادعت وجود مظاهرات.

والتقطت عدسة كاميرا "العين الإخبارية" بعض المواقع السياحية في المدينة، وأظهرت تواجد عدد كبير من السياح من مختلف الجنسيات يستمتعون بآثار الأقصر.





وتجولت عدسة "العين الإخبارية" في الشوارع والميادين الرئيسية بالأقصر ورصدت هدوءا كبيرا وممارسة المواطنين حياتهم الطبيعية.





والتقطت "العين الإخبارية" أيضا مقطع فيديو لأحد أنشطة المدينة الرئيسية حيث نظم أعداد كبيرة من سائقي "الحنطور" (عربات تجرها الخيول تصطحب السياح في جولات مكشوفة بالمدينة) مسيرة بعرباتهم جابت الأقصر وحملت عشرات السياح الأجانب.

وبثت منصات تنظيم الإخوان الإرهابي أخبارا بشأن مظاهرات احتجاجية شهدتها المحافظة السياحية، لكن صورا حصلت عليها "العين الإخبارية" أكدت كذب الرواية الإخوانية المفبركة.

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ولم يستجب أهالي الأقصر للدعوات الهدامة، بعدما شهدت شوارع المحافظة زحاما شديدا خلال توقيت صلاة الجمعة، وعقب انقضاء الصلاة توجهوا إلى منازلهم، للهروب من درجات الحرارة المرتفعة، ضاربين بعرض الحائط دعوات تلك الكيانات المعادية لمصر، التي تسعى للنيل من البلاد.

وتأتي هذه الأجواء في الأقصر وغيرها من المدن المصرية عقب تصريحات للرئيس عبدالفتاح السيسي وجهها لحشود استقبلته بمطار القاهرة لدى وصوله قادما من نيويورك بعد مشاركته باجتماعات الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة للمرة السادسة على التوالي، حيث قلل من أهمية دعوات إثارة الفوضى في بلاده.

وأكد الرئيس السيسي أن الشعب أصبح واعيا بمن يزيفون الواقع ويخدعون الناس، وأن بلاده قوية بشعبها.

وقال للمصريين: "لا تقلقوا من شيء"، وطالبهم باليقظة لما يحاك ضد مصر.

وفي جريمة جديدة على الهواء مباشرة حرضت قناة الفتنة "الجزيرة" على اغتيال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وتأتي تلك الجريمة في إطار سعي القناة الحثيث لمحاولة نشر الفوضى وبث الفتنة في مصر بالتزامن مع دعوات تنظيم الإخوان الإرهابي للاحتجاج وإشاعة الفوضى.

وبثت "الجزيرة مباشر" تغطية مفتوحة، مساء الخميس، تحت عنوان "سبتمبر بين السيسي والسادات.. هل تتشابه النهاية؟"، زاعمة في تغطيتها -التي امتلأت بالفبركة والتحريض- أن الأوضاع الحالية في مصر تشبه الأوضاع التي شهدتها البلاد في سبتمبر/أيلول 1981، والتي قادت إلى اغتيال الرئيس الأسبق محمد أنور السادات في أكتوبر/تشرين الأول 1981.

وفي محاولة تحريض صريحة ومباشرة، قالت إن "تلك الأوضاع ستقود السيسي إلى نهاية السادات نفسها".