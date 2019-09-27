شكرا لقرائتكم مصر.. مقتل 10 عسكريين و118 إرهابياً في عمليات للجيش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الجيش المصري مقتل 118 إرهابيا في عمليات له على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للبلاد.

وقال بيان للجيش إن القوات الجوية قامت باستهداف وتدمير 33 مخبأ وملجأ تستخدمها العناصر الإرهابية، إضافة إلى تدمير 7 عربات دفع رباعي على الاتجاه الشمالي الشرقي، و83 عربة على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، و25 على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي.

وأضاف أنه تم تنفيذ عمليات نوعية أسفرت عن القضاء على 118 إرهابيا عثر بحوزتهم على عدد من البنادق مختلفة الأعيرة وعبوات ناسفة معدة للتفجير بشمال ووسط سيناء.

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وأكد الجيش قيام عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتفجير 273 عبوة ناسفة تمت زراعتها لاستهداف قواتنا على طرق التحرك بمناطق العمليات واكتشاف وتدمير 11 فتحة نفق بالتعاون مع قوات حرس الحدود، مشيرا إلى ضبط وتدمير 37 سيارة و42 دراجة نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية خلال أعمال التمشيط والمداهمة.

وذكر الجيش أنه تم اكتشاف وتدمير عدد من المخابئ والأوكار لإيواء العناصر الإرهابية عثر بداخلهم على كميات من مواد الإعاشة وعدد من الأسلحة والذخائر مختلفة الأعيرة وعدد من أجهزة الاتصال.

وأعلن الجيش أنه ونتيجة للأعمال القتالية بمناطق العمليات قتل وأصيب ضابط و9 جنود أثناء الاشتباك، وتنفيذ أعمال التفتيش بالكمائن على الطرق ومداهمة البؤر الإرهابية.