القوات المسلحة تعلن القضاء على 118 تكفيريا وتدمير 33 بؤرة ارهابية

أحمد أبوعقيل

فى إطار إستكمال جهود القوات المسلحة والشرطة لمكافحة الإرهاب على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة أسفرت الجهود خلال الفترة الماضية وحتي اليوم عن تحقيق النجاحات الآتية :

- قيام القوات الجوية بإستهداف وتدمير عدد ( 33 ) مخبأ وملجأ تستخدمها العناصر الإرهابية

بالإضافة إلى تدمير [ ( 7) عربات دفع رباعى على الإتجاه الشمالى الشرقى - و(83 )عربه على الإتجاه الإستراتيجى الغربى - (25 ) على الإتجاه الإستراتيجى الجنوبى ] .

- تنفيذ عمليات نوعية أسفرت عن القضاء على عدد (118) فرد تكفيرى عثر بحوزتهم على عدد من البنادق مختلفة الأعيرة وعبوات ناسفة معدة للتفجير بشمال ووسط سيناء .

- قيام عناصر المهندسين العسكريين بإكتشاف وتفجير عدد (273 ) عبوة ناسفة تم زراعتها لإستهداف قواتنا على طرق التحرك بمناطق العمليات وإكتشاف وتدمير عدد (11 ) فتحة نفق بالتعاون مع قوات حرس الحدود .

- ضبط وتدمير عدد (37 ) سيارة وعدد (42 ) دراجة نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية خلال أعمال التمشيط والمداهمة .

- إكتشاف وتدمير عدد من المخابئ والأوكار لإيواء العناصر الإرهابية عثر بداخلهم على كميات من مواد الإعاشة وعدد من الأسلحة والذخائر مختلفة الأعيرة وعدد من اجهزة الاتصال .

- وإستكمالا للمهام القتالية تواصل القوات الخاصة البحرية تأمين المسطح المائي امام مناطق العمليات بمسرح عمليات البحرين المتوسط والأحمر لتأمين الأهداف الإقتصادية وتفعيل إجراءات الأمن البحرى داخل مياهنا الإقليمية

- كما تمكنت قوات حرس الحدود على كافة الإتجاهات الإستراتيجية من تحقيق النجاحات الآتية :

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- ضبط ( 15) بندقية الية وعدد ( 3) رشاش وعدد (2) قاذف ‪RBG‬ وعدد ( 24) خزنة وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.

- ضبط (2441 ) كيلو جرام من جوهر الحشيش المخدر وضبط ( 6265) كيلو جرام من نبات البانجو بالإضافة إلى ( 20) كيلو جرام من مادة الأفيون المخدر وضبط ( 1562086) قرص مخدر .

- إكتشاف وتدمير (25 ) فدان من نبات الخشاش والبانجو و( 1268) كيلو جرام من بذور الخشاش والبانجو ، وعدد ( 23) عربة تستخدم فى أعمال التهريب

- ضبط عدد (50 ) جهاز يستخدم للتنقيب عن المعادن ، كذلك إحباط محاولة للهجرة غير الشرعية لعدد (11071 ) فرد من جنسيات مختلفة على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للبلاد ، وضبط ( 13) هاتف للإتصال عبر الأقمار الصناعية .

ونتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات تم إستشهاد واصابة ضابط و( 9 ) جنود أثناء الإشتباك وتنفيذ اعمال التفتيش بالكمائن علي الطرق ومداهمة البؤر الإرهابية.

وتؤكد القوات المسلحة والشرطة على إستمرار جهودهما للقضاء على جذور الإرهاب وتوفير الامن والامان لشعب مصر العظيم.