توفي المواطن (م. عبد الرزاق) البالغ من العمر 61 عاما من بلدة برقايل عكار، أثناء تصليحه لسيارته التي كانت معطلة على الطريق العام، فسقطت عليه ونقل على أثرها الى مركز اليوسف الإستشفائي في حلبا.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة مواطن من برقايل عكار بسقوط سيارته عليه اثناء تصليحها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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