الأب عازار: انهيار التعليم هو انهيار الوطن

رأى الأمين العام للمدارس الكاثوليكية ​الأب بطرس عازار​، في حديث تلفزيوني، أنه لا يجب أن نضع المرحوم جورج زريق في كل مرة في الواجهة عند الحديث عن ​المدارس الخاصة​"، مشيرًا الى أن "مدير المدرسة كان متهاونًا معه لآخر الحدود لكن قرر أن يعبّر عن موقف يزعجه وليس قسط المدرسة. رحمه الله ولكن لا يجب أن نستعمله لنطلق النار على المدارس الخاصة".

وشدد على أن "الحالة المأساوية في البلد ليست بسبب أقساط المدارس إنما بسبب قضايا اقتصادية ونقص في العدالة بسبب قوانين ​الدولة​ الهجينة، والقانون 515 ملتزمون به حتى عندما كان متوقفًا"، موضحًا أن "المشكلة هي حملة كبيرة على التعليم الخاص من قبل المستفيدين منه ومن قبل من كانوا يحصلون على ​مساعدات​ من المدارس. على الدولة أن تحترم خيارات أهل الـ700 ألف تلميذ في المدارس الخاصة. انهيار التعليم هو انهيار الوطن وبدأ ينهار لأن هناك محاولات لضرب التعليم الخاص".

