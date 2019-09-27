جريح بتصادم في وسط بيروت- شارع اللمبي وآخر نتيجة حادث سير عند العدلية

أفادت "​غرفة التحكم المروري​" التابعة لقوى الأمن الداخلي بـ"وقوع تصادم بين سيارة ودراجة نارية في ​وسط بيروت​- شارع اللمبي، وآخر بتصادم بين سيارة ودراجة نارية عند ​العدلية​".

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