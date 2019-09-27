أبو الحسن: من غير المقبول ان تعاني مراكز الدفاع المدني من نقص بالتجهيزات

أكد عضو "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​هادي أبو الحسن​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه "من غير المقبول ان تعاني مراكز ​الدفاع المدني​ من نقص في التجهيزات والعتاد، لا تتذرعوا بشح ​المال​ وانتم تصرفون الملايين على السفرات الفضفاضة والسفارات ناهيك عن البواخر و​الكهرباء​ ولا كهرباء، هزلت فعلا، هزل ونزف وقهر وفقر، كفى إستهتارا، أنصفوا عناصر الدفاع المدني".

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