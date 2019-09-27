بارود: لجنة التحقيق البرلمانية لديها صلاحيات واسعة جدا بالتحقيقات

أكد الوزير السابق ​زياد بارود​، في حديث تلفزيوني أن "لجنة التحقيق البرلمانية لديها صلاحيات واسعة جدا بالتحقيقات وإمكانية إستدعاء من تريد وطلب مستندات من أي وزراة أو إدارة".

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