معلومات الـOTV: سيتم فتح اعتمادات بالدولار للاستيراد

كشفت معلومات الـOTV عن أنه "سيتم فتح اعتمادات ب​الدولار​ للاستيراد"، مشيرة الى أن "الشرط الأساسي استخدام هذه الاعتمادات حصرًا للدفع للخارج"، وموضحة أن "العمليات الأخرى الداخلية تتم بالعملة الوطنية".

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