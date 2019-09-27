جابر: المشكلة الاساسية في البلاد انه لا ثقة للمواطن بالدولة

أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​ياسين جابر​ أن "المشكلة الاساسية في البلاد انه لا ثقة للمواطن بالدولة وعلى الاخيرة ان تقوم أولا باستعادة هذه الثقة مع ​الشعب اللبناني​ وأن تحثه على التفاؤل"، مشيراً إلى أن "هناك فرقا بين مواطن يسافر من خلال الـ"Credit card" الخاصة به وهو مطمئن وعنده ثقة بالمصرف وبين مواطن يعمل على سحب أمواله من المصرف ووضعها في منزله".

وفي حديث تلفزيوني، لفت جابر إلى أن "الازمة التي وقعنا فيها عي نتيجة عوامل سياسية من جهة وعوامل اقتصادية من جهة أخرى"، مشيراً إلى أنه "بدل أن تعمل ​الدولة اللبنانية​ على التخفيف من الصرف عمدت على القيام بالتوظيفات الاخيرة وقامت بصرف لسلسة الرتب والرواتب التي أخطأت كثيرا بها حيث زادت الارقام وكلفتها كانت مرتفعة جدا والضرائب لم تأتي بالاموال التي كان من المفترض ان تغطي نفقة السلسلة".