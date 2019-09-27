الدفاع التركية: سلاح الجو التركي يعلن عن مقتل 3 مسلحين شمالي العراق

أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​ عن "مقتل 3 إرهابيين من حزب "العمال الكردستاني" في غارة جوية شمالي ​العراق​"، مشيرةً إلى أن "سلاح الجو شن غارة استهدفت مواقع المنظمة الإرهابية في جبال "قنديل" شمال شرقي العراق".

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