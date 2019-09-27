القوات المسلحة المصرية: العثور على أسلحة وعبوات ناسفة معدة للتفجير بشمال ووسط سيناء

أفادت ​القوات المسلحة​ المصرية في بيان بأنه "تم ​القضاء​ على 118 عنصراً إرهابياً بشمال ووسط ​سيناء​"، مشيرة الى أنه "تمّ العثور على أسلحة وعبوات ناسفة معدة للتفجير هناك".

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