الغنوشي يحذر من سيناريو تصادم على رأس السلطة في تونس

لفت زعيم "حركة النهضة" الإسلامية ​راشد الغنوشي​ الى أنه "إذا فاز حزب قلب تونس في ​الانتخابات التشريعية​ و​قيس سعيد​ في الرئاسية للسلطة وفوز حزب "قلب تونس" في الانتخابات التشريعية، فسيكون هناك تصادم على رأس السلطة ولن يساعد ذلك على تحقيق أهداف الثورة".

وأوضح أن "نتائج الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة التي جرت يوم 15 أيلول الجاري وتصدرها المرشح المستقل قيس سعيد أثبتث أن "تيار الثورة انتصر وهو إنعاش للثورة في كل المنطقة العربية"، داعيًا "الناخبين لدعم "النهضة" في الانتخابات البرلمانية المقررة في 6 تشرين الأول المقبل"، مشددًا على أنها "ترى نفسها الحزب الأقدر على الحكم والأكثر تنظيما، وهو حزب لم يتهم أي أحد من مسؤوليه ب​الفساد​".

وشدد على أنه "إذا جدد الشعب ثقته في النهضة فسنقود البلاد مع الأحزاب التي تقاوم الفساد. تحالفاتنا تتجه إلى أن تكون على قاعدة مقاومة الفساد والقضاء على ​الفقر​، ولن نتحالف مع أي حزب تحوم حوله شبهة الفساد"، في ما يبدو أنها إشارة لحزب "قلب تونس" الذي يقبع مؤسسه ​نبيل القروي​ أحد المتأهلين للدور الثاني من انتخابات الرئاسة، في السجن بشبهة غسيل أموال وتهرب ضريبي".

ورأى الغنوشي أن "الانتخابات التشريعية المقررة في 6 أكتوبر المقبل، ستكون "امتحانا جديدا"، خاصة أن نتائج الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة التي جرت يوم 15 أيلول الحالي، أظهرت رفض الناخبين للقوى السياسية التقليدية التي هيمنت على المشهد السياسي في البلاد بعد ثورة عام 2011".

