جاووش أوغلو: لا مشاكل في العلاقات بين أنقرة والرياض بسبب مقتل خاشقجي

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو "عدم وجود أي مشكلة في العلاقات بين بلده والسعودية على خلفية قضية الصحافي جمال خاشقجي"، مشيرًا إلى أن "أنقرة تعتبرها "قضية قانون وعدالة".
ولفت أوغلو إلى أن "تقبّل محمد بن سلمان للمسؤولية عن مقتل خاشقجي مهم ولكنه لا يكفي، ويجب أن يحاسب المسؤولون عن الجريمة أمام القضاء"، موضحًا أن "السلطات السعودية لم تشاركنا بكثير من المعلومات حول جريمة قتل خاشقجي، ومنها مكان الجثة والمتعاون المحلي، ومن قام بهذه الجريمة يجب أن يقف أمام القضاء".
وجاءت تصريحات أوغلو بعد أن تطرق ولي العهد السعودي في شريط وثائقي أعدته شبكة التلفزيون العامة الأميركية إلى مقتل خاشقجي، حيث قال: "حدث ذلك وأنا في موقع السلطة. أنا أتحمل المسؤولية كلها".
وفي سياق آخر، تحدث أوغلو عن المنطقة الآمنة بسوريا قائلا إن "هدفنا منها هو إخراج الإرهابيين من شمال سوريا"، غير أنه أبدى "عدم رضاه" عن جهود واشنطن بشأن المنطقة.
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