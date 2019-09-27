مجلس الأمن الروسي يناقش التسوية السورية وضمان الأمن بعد إنهاء معاهدة الصواريخ

ترأس الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ جلسة ل​مجلس الأمن الروسي​، تم خلالها بحث المسائل المتعلقة بضمان الأمن بعد إنهاء سريان معاهدة ​الصواريخ​ القصيرة والمتوسطة المدى، والتسوية السورية. ولفت المتحدث باسم الرئاسة الروسية ​دميتري بيسكوف​ إلى انه "ناقش المشاركون في الاجتماع، كذلك المسائل المتعلقة بالوضع الحالي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، وكذلك الآفاق اللاحقة للتسوية في ​سوريا​، بعد الانتهاء من تشكيل اللجنة الدستورية السورية"، مشيراً إلى انه "تم خلال جلسة مجلس الأمن الروسي، تبادل الآراء حول الجوانب المختلفة لضمان الأمن، بعد إنهاء سريان معاهدة الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى، بما في ذلك بعد الأخذ بالاعتبار الرسائل التي تم إرسالها مؤخرا، إلى قادة الدول الرائدة في ​أوروبا​ وآسيا حول هذا الموضوع".

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