أعلن المبعوث الأميركي الخاص للشؤون السورية، ​جيمس جيفري​ أن "​الولايات المتحدة​ تترقب اجتماع ​مجلس الأمن الدولي​ حول ​سوريا​ في الـ 30 من أيلول الحالي"، مشيراً إلى "إنني أعتقد أن الاثنين سيعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي، حيث سيتواجد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن".

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كانت هذه تفاصيل خبر جيفري: نتوقع نشر تفاصيل العمل المستقبلي للجنة الدستورية السورية بـ30 أيلول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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