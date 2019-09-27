الان تتابع الجيش المصري: مقتل 118 متطرفا خلال المواجهات في شمال ووسط سيناء والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 14 دقيقة - 9:46 م, 27 سبتمبر 2019 م التعليقات: 0 أعلن الجيش المصري عن حصيلة جديدة لمكافحة الإرهاب في سيناء من بينها تدمير ٣٣ مخبأ للعناصر الإرهابية والقضاء على 118 عنصرا تكفيريا. كما أعلن استشهاد 10 من عناصره خلال العمليات القتالية ضد العناصر الإرهابية في سيناء.

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