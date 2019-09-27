الان تتابع عاجل.. العراق.. إعفاء قائد قوات جهاز مكافحة الإرهاب عبد الوهاب الساعدي من منصبه والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاجل.. العراق.. إعفاء قائد قوات جهاز مكافحة الإرهاب عبد الوهاب الساعدي من منصبه | صحيفة الخليج 365 الالكترونية ← ← عاجل.. العراق.. إعفاء قائد قوات جهاز مكافحة الإرهاب عبد الوهاب الساعدي من منصبه

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