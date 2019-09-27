محمد على يتعاون مع شبكة عالمية في برشلونة لإسقاط الدولة.. 8 أسماء على رأسهم قنصل قطر في إسبانيا و5 رجال أعمال ومهندس معماري



الموجز

خلال الأسابيع الماضية انطلقت حملة شرسة استهدفت القوات المسلحة المصرية والقيادة السياسية وشعب مصر، دعا فيها المقاول الهارب محمد التظاهر ونشر الفوضي فهدف اسقاط الدولة.

واستغلت قنوات الإخوان نزول الجماهير لمشاهدة مباراة الأهلي والزمالك وزيفت الحقائق، وقالت إنهم متظاهرون، وصدرت لمتابعيها صورة مفبركة عن الواقع.

للوهلة الأولى عند البحث في ملف محمد على، لتكشف شبكة علاقاته المشبوهة واجتماعاته الخبيثة التي استهدفت وبشكل مباشر إسقاط الدولة المصرية واستدعاء مخطط الفوضى الذي أجهضته الدولة من قبل حسب موقع البوابة نيوز.

شبكة علاقات المقاول الهارب في إسباني

1. رافايل سالنوفا روما

محمد على ورافايل سالنوفا يصفه محمد على بمستشاره، وهو مهندس معماري وشخصية مشهورة في مجتمع المال والأعمال والسياسة بأسبانيا، وهو يدير أعمال محمد على، ويستشيره في كل خطواته، بجانب أنه من تبنى مشروع الهرم الزجاجي بجوار المداخن الثلاث وعرضه على شركة أسوشيتد أركتيكس، ولديه علاقات قوية برجال الأعمال العرب، ونفذ عدد من المشروعات في دولة قطر كم أنه يمتلك شركة باسم ”ذا ليدجير مانجمنت” تقع في منطقة ”لابورجيت” الواقعة في أطراف برشلونة

وشارك في تنفيذ أكثر من 1000 مشروع وبالأخص المشروعات السياحية والتجارية، إضافة إلى مشروعات سياحية وتجارية في عدد من المدن الإسبانية بالإضافة إلى مشروع بالمغرب “كازابلانكا” وفرنسا وقطر، ويعد رافايل سالنوفا من مؤيدي الحزب الاشتراكي المناهض لانفصال إقليم كتالونيا عن إسبانيا.

كما يظهر سالنوفا مع “محمد على” في الكثير من الصور في كل المناسبات المهمة فقد شاركه رحلته لمدريد لحضور مهرجان الأزياء العربية الإسبانية، ورافقه أثناء تسلم جوائزه كما رافقه بشكل شبه دائم، بجانب أنه هو من قام بتقديم محمد على لمسئولي السفارة القطرية في مدريد. 2. أنور زباوي

جزائري الجنسية، ومن أشد أصدقاء “رافايل سالنوفا” مستشار محمد على، زباوي متخصص في الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية وله العديد من الكتابات في المجلات والمواقع الإسبانية.

له مقال كتبه بتاريخ 22-7-2013 في موقع مجلة ”البريوديكو” الإسبانية، بعنوان “مصر والجيش” يتحدث عن رأيه في أحداث تلك الفترة بمصر، وكانت وجهة نظره أنه لا يجب أن يمتلك الجيش زمام الأمور بمصر من مبدأ الديمقراطية ورفض ما وصفه ”بالانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي”، كما له العديد من الكتابات عن الدول العربية.

3. جوردي كلوس

رجل أعمال يتواجد اسمه بقائمة أغنى 100 شخص بإسبانيا، وذلك وفقًا لجريدة “الموندو” وهو بالمركز الـ78 بثروة تقدر بـ710 ملايين يورو، يمتلك مجموعة فنادق “ديربي” الشهيرة بإسبانيا المعروفة بالفخامة، وكان رافايل سالنوفا الوسيط بتقديم محمد على لـ”جوردي كلوس”، ويعتبر أحد رجال الأعمال الذين عرض عليهم سالنوفا الدخول في مشروع “الهرم الزجاجي”، يوجد علامات تعجب كبيرة حول كيف أقنعه سالنوفا بدخول مشروع مزمع، ميزانية إنشاءه تفوق ثروته كاملة التي تقدر بـ710 ملايين يورو!، كما أنه عاشق للتماثيل الفرعونية ويهوى جمعها كما أنشأ المتحف المصري ببرشلونة وتضم فنادقه الفخمة تماثيل فرعونية أتى بها من مصر.

4. ألونسو بلاجوير

مالك شركة أسوشيتد أركتيكتس التي يقع مقرها الرئيسي ببرشلونة ولها عدد من الفروع بقارة أمريكا اللاتينية وستقوم بالتعاون مع شركة أملاك لصاحبها محمد على، لتنفيذ مشروع الهرم الزجاجي ولديه عدد من المشاريع حول العالم وصل عددها لنحو 700 مشروع، أغلبهم بدول أمريكا اللاتينية بالإضافة لعدد من المشروعات بالجزائر وبولندا وقطر، وتتخصص الشركة في المشروعات الرياضية وناطحات السحاب بالإضافة للبنية التحتية.

5. عيسى الكواري

عيسى الكواري القنصل القطري ببرشلونة صديق مقرب من “رافايل سالنوفا” رجل الأعمال الإسباني الذي يعد الأب الروحي لمحمد على في برشلونة قدم سالنوفا “محمد على” لعيسى الكواري، كصديق وكشريك له في مشروعات بإسبانيا، توطدت العلاقة بين القنصل القطري والمقاول محمد على، الذي بدوره قدمه للسفير القطري في إسبانيا محمد الكواري.

وإلتقى محمد على، السفير محمد الكواري والقنصل عيسى الكواري أكثر من مرة في فندق “فيلا ماجنا” الذي يبعد عدة أمتار عن مقر السفارة القطرية في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك انطلاقا من أن إمارة قطر لديها سياسات معادية تجاه مصر والإدارة المصرية الحالية، وهذا ما يظهر في شكل التغطيات التي تقوم بها شبكة قنوات الجزيرة والتليفزيون العربي وقنوات الشرق ومكملين والقناة التاسعة، وهى قنوات تقوم قطر بتمويلها، ويغلب على محتوى هذه القنوات خطاب معادي للشعب المصري، وترويج شائعات ومهاجمة المؤسسة العسكرية المصرية، بهدف إضعافها.

6. ماريوس روبيرالتا

أستاذ كيميائي بجامعة برشلونة متخصص بالكيمياء العضوية، نائب رئيس وحدة علوم الصحة بالجامعة من العام 1994 إلى 2001،عضو دائم بالجمعية الملكية للصيادلة بإقليم كتالونيا، رئيس جامعة برشلونة في 2005 ونائب رئيس تجمع الجامعات الإسبانية في نفس العام، ولديه عدد من الكتب ويحاضر بعدد من الندوات الخاصة بمشروع ”برشلونة بارك للعلوم” ومعروف في أوساط الباحثين والأكاديميين بإسبانيا وأوروبا.

تساؤلات عديدة حول كيفية نجاح “رافايل سالنوفا”، مستشار و”الأب الروحي”، لمحمد علي في إسبانيا، في إقناع الدكتور “روبيرالتا” بالدخول كشريك في مشروع “الهرم الزجاجي”، المزمع إنشاؤه.

7. يوسف المالكي

شاب مغربي الجنسية، يعاون “محمد على” في نشاطاته بمدينة برشلونة ويقوم بالترجمة له في لقاءاته مع الإعلام الإسباني، يرافقه في رحلاته وأنشطته اليومية، كمترجم ومعاون وصديق له، ويظهر بجانبه في الكثير من الصور التي جمعتهما معًا.

وصفه محمد على سابقا وفق تقرير لمجلة ” فينتي فير” بمستشاره ووفقًا لصفحته الشخصية على فيس بوك فيوسف المالكي يعمل لدى شركة أملاك برشلونة منذ 13 فبراير 2019، رفايل سالنوفا هو من رشحه لمحمد على ليكون مترجم ومساعد له.

8. صفي الدين عزت

صفي الدين عزت “يسار” ورافايل سالنوفا “يمين” وبجواره محمد على مصري الجنسية، يلازم محمد على في أنشطته المختلفة ودائم الظهور معه فهو صديق مقرب له، ووفقا لصفحته الشخصية على فيس بوك، فإنه يعمل بشركة أملاك برشلونة منذ 7-أبريل-2019 وينشر العديد من الصور لمحمد على، كما ينشر أنشطة محمد على ويشجعه دائما ويثني على شخصيته ويصفه بالعالمي.