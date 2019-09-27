استاد القاهرة يشهد مسيرات حاشدة لدعم الدولة.. وهتافات ضد دعاة الفوضى

الموجز

شهد محيط ستاد القاهرة الدولي وبعض شوارع مدينة نصر، مسيرات حاشدة تضم المئات من شباب الجامعات وأعداد كبيرة من المواطنين والعمال من مختلف المحافظات، لدعم الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسى والقوات المسلحة، معبرين عن رفضهم دعوات التخريب والفوضى من جماعة الإخوان الإرهابية.

وردد المواطنون والشباب هتافات ضد دعاة الفوضى المتعاونين مع الإخوان لتنفيذ أجندات خارجية.كما رددوا هتافات مؤيدة للرئيس عبد الفتاح السيسى، وللجيش المصري، منها "الجيش والشعب ايد واحدة"، و"بنحبك يا سيسي"، و"الشعب يريد السيسي من جديد"، و"تحيا مصر"، و"السيسي عمهم وحارق دمهم"، "الخنزيرة فين الشعب المصرى اهوه".

كما أذاع الشباب أغاني وطنية خاصة أغنية "تسلم الأيادي"، وشهدت شوارع مدينة نصر مسيرات بالسيارات والأتوبيسات، حاملة صور الرئيس عبد الفتاح السيسى وعلم مصر