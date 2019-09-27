خارجية روسيا: تصريحات بيلوسي بشأن تسريبات ترامب تفهم بانه لروسيا يدا بالفضيحة

علقت ​وزارة الخارجية الروسية​ على تصريحات رئيسة ​مجلس النواب الأميركي​ ​نانسي بيلوسي​ بأن ​روسيا​ قد تكون متورطة في فضيحة المحادثة الهاتفية بين الرئيس الأميركي ونظيره الأوكراني، مشيرةً إلى أنه "بالنظر إلى أن نانسي بيلوسي هي من قامت بتضخيم الفضيحة المحيطة بالمحادثة الهاتفية بين رئيسي ​الولايات المتحدة​ ​دونالد ترامب​ و​أوكرانيا​ ​فلاديمير زيلينسكي​ فإنه وفقا لمنطقها، كان لروسيا يد بهذه الفضيحة".

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