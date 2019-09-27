ظريف بحث مع نظيره الكويتي القضايا الاقليمية خاصة ازمة اليمة

التقى وزير الخارجية الايراني ​محمد جواد ظريف​ نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح حيث تباحثا بشان القضايا الاقليمية خاصة ازمة ​اليمن​. وشدد المسؤولان على "ضرورة تعزيز التعاون والامن الاقليمي وتبادلا وجهات النظر حول ازمة اليمن ومبادرة "هرمز" للسلام او تحالف الامل".

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