القيادة العسكرية الأميركية لإفريقيا: مقتل 17 مسلحا بقصف أميركي في ليبيا

أعلنت القيادة العسكرية الأميركية لإفريقيا (أفريكوم) "أنّها قتلت 17 مسلحًّا في تنظيم "داعش" في جنوب ليبيا"، في ثالث هجوم من نوعه خلال أسبوع.
ولفتت في بيان، إلى "استمرار الحملة ضدّ داعش" في ليبيا"، مشيرةً إلى أنّ "الضربات نُفذّت بالتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني الّتي تعترف بها الأمم المتحدة ومقرها طرابلس". كما شدّدت على أنّ "أفريكوم" ستواصل دعم الجهود الدبلوماسيّة المبذولة لتحقيق الاستقرار السياسي في ليبيا من أجل الحفاظ على هدفنا المشترك، المتمثّل في تفكيك الجماعات الإرهابية الّتي تهدّد استقرار المنطقة".
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