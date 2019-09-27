القيادة العسكرية الأميركية لإفريقيا: مقتل 17 مسلحا بقصف أميركي في ليبيا

أعلنت القيادة العسكرية الأميركية ل​إفريقيا​ (​أفريكوم​) "أنّها قتلت 17 مسلحًّا في تنظيم "داعش" في جنوب ​ليبيا​"، في ثالث هجوم من نوعه خلال أسبوع.

ولفتت في بيان، إلى "استمرار الحملة ضدّ داعش" في ليبيا"، مشيرةً إلى أنّ "الضربات نُفذّت بالتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني الّتي تعترف بها ​الأمم المتحدة​ ومقرها ​طرابلس​". كما شدّدت على أنّ "أفريكوم" ستواصل دعم الجهود الدبلوماسيّة المبذولة لتحقيق الاستقرار السياسي في ليبيا من أجل الحفاظ على هدفنا المشترك، المتمثّل في تفكيك ​الجماعات الإرهابية​ الّتي تهدّد استقرار المنطقة".