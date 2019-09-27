واس: السعودية تفتح أبوابها للسياح من مختلف أرجاء العالم بإطلاق التأشيرة السياحية

ذكرت "وكالة أنباء ​السعودية​- واس"، أنّ "السعودية تفتح أبوابها للسياح من مختلف أرجاء العالم بإطلاق التأشيرة السياحية، وتعلن استقطاب 115 مليار ريال، خلال احتفاليّة نظّمتها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في ​الرياض​، بحضور صنّاع ​السياحة​ والمستثمرين الدوليّين".

ولفت رئيس هيئة السياحة والتراث الوطني ​أحمد الخطيب​، في هذا الإطار، إلى أنّ "السعودية في هذه اللحظة التاريخية تفتح أبوابها للعالم، وإنّنا شعب من طبعه الترحاب بالزائر وإكرام الضيف، من هذا المنطلق سيرى السياح أنّ الحفاوة والضيافة والكرم وجمال الطبيعة والعمق الحضاري مفردات هامة في بلدنا".

وأوضح "أنّنا الليلة لا نقتصر على فتح أبوابنا للزوار فقط، بل نرحّب بالمُستثمرين سيدات و​رجال الأعمال​، حيث الفرص الكبرى المتاحة للاستثمار في مجالات السياحة، وبهذا نحقّق رؤية السعودية 2030".