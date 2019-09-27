وزير الإعلام اليمني: المطلوب هو وقف كامل للغارات الجوية في كل اليمن وفك الحصار

أكّد وزير الإعلام في ​حكومة​ ​صنعاء​ ضيف الله الشامي أن "المطلوب هو وقف كامل للغارات الجوية في كل ​اليمن​ وفك الحصار ودون ذلك هو تلاعب".

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