حظر التدخين نهائيا في المطاعم والمقاهي في هولندا

أيّدت المحكمة الإدارية العليا الهولندية، قرار محكمة ​لاهاي​ حول بطلان صلاحيّة الإذن الخاص ب​التدخين​ في الأماكن المغلقة في ​المطاعم​ والمقاهي. وأوضحت في بيان، أنّ "قرارها جاء بعد الوقوف عند احتمال دخول غير المدخّنين من عمال المطاعم والمقاهي أو الزبائن إلى هذه الأماكن دون قصد، وتعرّضهم لدخان ​السجائر​"، مؤكّدةً أنّ "هذه الحالة تعارض اتفاقيّة "​منظمة الصحة العالمية​".

يُشار إلى أنّ المؤسسة الهولندية للهواء النقي، المناهضة للتدخين، كانت قد أقامت دعوة قضائيّة ضدّ الحكومة الهولندية، حول منحها إذنًا خاصًّا للمطاعم والمقاهي بتخصيص أماكن مغلقة للمدخنين، بدعوى أنّها تعارض اتفاقيّة "الصحة العالمية". ونظرت محكمة لاهاي على قضيّة المؤسسة الهولندية، وقضت لمصلحة المؤسسة، إلّا أنّ الحكومة الهولندية طعنت في قرار المحكمة لدى المحكمة الإدارية العليا، الّتي بدورها صادقت على قرار محكمة لاهاي.

وبذلك، يجبر القضاء الهولندي، الحكومة على حظر التدخين وإلغاء الإذن الخاص بالتدخين في أقسام مخصصة داخل المطاعم والمقاهي.

وكانت قد حظرت ​هولندا​ التدخين في الأماكن المغلقة اعتبارًا من تموز 2008، إلّا أنّها منحت إذنًا خاصًّا لتخصيص أماكن مغلقة للتدخين في المطاعم والمقاهي.