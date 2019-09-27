مسؤول ايراني: ابتكرنا الدفاع السيبراني قبل اميركا

اعلن رئيس منظمة ​الدفاع المدني​ ​غلام رضا جلالي​ "اننا ابتكرنا الدفاع السيبراني لاول مره ب​العالم​ في العام 20110"، مشيراً إلى "إننا ابتكرنا الدفاع السيبراني حتى قبل ​اميركا​ في الوقت الذي كانت الاميركان يبحثون عن الامن السايبراني نحن نجحنا في ابتكار الدفاع السيبراني".

ولفت إلى أنه "نظرًا لتغير طبيعة التهديدات ، ظهرت عناصر مثل وسائل الإعلام والرأي العام وما شابه ذلك والتي بامكانها أن تضاف الى التهديد كما بامكانها ان تحتوي التهديد فهي بالواقع سلاح ذوحدين ودائرة تهديدها تتجه صوب مجالات المواطنين"، مشيراً إلى أن "منظمة الدفاع المدني مهمتها الدفاع في هذا الحيز والذي يشمل القطاعات غير العسكرية في البلاد وأساليب الدفاع عن أمن البنية التحتية وبحث سبل مواصلة تشغيل البنية التحتية في ظل التهديدات ​الجديدة​ التي تشكلها التهديدات غير العسكرية وسبل التصدي لهذه التهديدات".