لافروف لبومبيو: محاولات الضغط على روسيا عقيمة

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لنظيره الأميركي مايك بومبيو أن "محاولات الضغط على روسيا من خلال فرض عقوبات عقيمة فهي تقوض فقط آفاق التعاون الثنائي من أجل تسوية أهم القضايا الدولية وتزعزع الأمن العالمي"، مشددًا على "استعداد روسيا للحوار مع الولايات المتحدة في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن التعاون البناء لا يمكن أن يكون إلا على أساس احترام مصالح البعض الآخر".
وذكرت وزارة الخارجية الروسية في أعقاب لقاء الوزيرين على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، اليوم الجمعة، أنهما بحثا "دائرة واسعة من المسائل"، بما فيها "آفاق تسوية الوضع في شبه الجزيرة الكورية وفي أفغانستان وأوكرانيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وغيرها".
وأشارت الخارجية إلى أن "لافروف أعرب خلال المباحثات عن أمله بأن تنفذ السلطات الأوكرانية الجديدة اتفاقيات مينسك للتسوية".
كما بحث لافروف مع بومبيو العلاقات الثنائية، حيث لفت لافروف انتباه نظيره إلى أن موسكو تعتبر التصرفات الأميركية في ما يخص عدم منح التأشيرات لمسؤولين روس للمشاركة في فعاليات الأمم المتحدة غير مقبولة.
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