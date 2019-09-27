لافروف لبومبيو: محاولات الضغط على روسيا عقيمة

أكد وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​ لنظيره الأميركي ​مايك بومبيو​ أن "محاولات الضغط على ​روسيا​ من خلال فرض ​عقوبات​ عقيمة فهي تقوض فقط آفاق التعاون الثنائي من أجل تسوية أهم القضايا الدولية وتزعزع ​الأمن​ العالمي"، مشددًا على "استعداد روسيا للحوار مع ​الولايات المتحدة​ في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن التعاون ​البناء​ لا يمكن أن يكون إلا على أساس احترام مصالح البعض الآخر".

وذكرت ​وزارة الخارجية الروسية​ في أعقاب لقاء الوزيرين على هامش أعمال ​الجمعية العامة للأمم المتحدة​ في ​نيويورك​، اليوم الجمعة، أنهما بحثا "دائرة واسعة من المسائل"، بما فيها "آفاق تسوية الوضع في شبه ​الجزيرة​ الكورية وفي ​أفغانستان​ و​أوكرانيا​ و​الشرق الأوسط​ و​شمال إفريقيا​ وغيرها".

وأشارت الخارجية إلى أن "لافروف أعرب خلال المباحثات عن أمله بأن تنفذ السلطات الأوكرانية ​الجديدة​ اتفاقيات ​مينسك​ للتسوية".

كما بحث لافروف مع بومبيو العلاقات الثنائية، حيث لفت لافروف انتباه نظيره إلى أن ​موسكو​ تعتبر التصرفات الأميركية في ما يخص عدم منح التأشيرات لمسؤولين روس للمشاركة في فعاليات ​الأمم المتحدة​ غير مقبولة.