الحوثيون: لا صحة لأي تسريبات من جانب السعودية عن وقف جزئي لإطلاق النار

أعلن ​الحوثيون​ عن أن " لا صحة لأي تسريبات من جانب ​السعودية​ عن وقف جزئي ل​إطلاق النار​".

وكانت صحيفة "​وول ستريت جورنال​" قد أفادت بأن "السعودية وافقت على وقف ​إطلاق نار​ جزئي في ​اليمن​ أي في 4 مناطق ردا على عرض ​الحوثيين​"، مشيرةً إلى أن "المناطق الأربع التي وافقت السعودية على وقف إطلاق النار فيها تشمل ​صنعاء​".