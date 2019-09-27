LBC: حزب الله وأمل لا علاقة لهما بالتحركات الإحتجاجية التي حصلت في الضاحية

أكدت مصادر لقناة الـ"LBC" أن "​حزب الله​ و​حركة أمل​ لا علاقة لهما بالتحركات الإحتجاجية التي حصلت في ​الضاحية الجنوبية​ ل​بيروت​ ليل أمس"، مشيرة الى أن "المحرك الوحيد هو الأوضاع المعيشية الصعبة".

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