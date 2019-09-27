القائد العام لليونيفيل قلد أوسمة سلام لضباط ورتباء وجنود الكتيبة الإسبانية

رعى القائد العام لقوات اليونيفيل الجنرال ستيفانو دل كول، حفل تقليد أوسمة السلام لضباط ورتباء وجنود الكتيبة الإسبانية وذلك في مقر قيادتها، في سهل بلاط قضاء مرجعيون، بحضور المستشار الأول للسفير الأسباني في لبنان خوسيه ماريا، والعميد روجيه حلو ممثلا الجيش اللبناني.
وفي كلمة له، أشاد دل كول بتضحيات التي قدمتها الكتيبة الإسبانية من أجل الأمن والإستقرار في جنوب لبنان، مركدا على العلاقة المتيبة بينها وبين السكان المحليين في منطقة عملها، والتعاون الوثيق مع الجيش اللبناني.
وفي الختام، وضع دل كول إكليلا من الزهر على النثب التذكاري لشهداء الكتيبة الإسبانية الذين قضوا في جنوب لبنان.
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