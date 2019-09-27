الجيش أوقف على حاجز الخردلي 6 سوريين دخلوا خلسة و5 أخرين في مرجعيون

أوقف عناصر من ​مخابرات الجيش​ على حاجز ​الخردلي​ الليطاني 6 سوريين كانوا يحاولون دخول منطقة جنوب الليطاني خلسة بواسطة تغطيتهم بغطاء في صندوق ​سيارة​.

‎كما وأوقفت دورية تابعة لمكتب مخابرات الجيش في ​مرجعيون​ ليل امس الخميس 5 سوريين في ​الوزاني​ وهم: م.ص.، س.ع.، ي. ح.، بجرم دخول منطقة جنوب الليطاني من دون تصريح، بمساعدة السوري ج.ش الذي كان يقود سيارة ​تويوتا​ تحمل اللوحة رقم 114865/ص، برفقة ع.ح.

وتم توقيفهما أيضا بجرم تهريب سوريين، فيما وسلم الجميع الى مكتب مخابرات مرجعيون لإجراء المقتضى القانوني في حقهم.