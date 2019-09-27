الجيش أوقف على حاجز الخردلي 6 سوريين دخلوا خلسة و5 أخرين في مرجعيون

أوقف عناصر من مخابرات الجيش على حاجز الخردلي الليطاني 6 سوريين كانوا يحاولون دخول منطقة جنوب الليطاني خلسة بواسطة تغطيتهم بغطاء في صندوق سيارة.
كما وأوقفت دورية تابعة لمكتب مخابرات الجيش في مرجعيون ليل امس الخميس 5 سوريين في الوزاني وهم: م.ص.، س.ع.، ي. ح.، بجرم دخول منطقة جنوب الليطاني من دون تصريح، بمساعدة السوري ج.ش الذي كان يقود سيارة تويوتا تحمل اللوحة رقم 114865/ص، برفقة ع.ح.
وتم توقيفهما أيضا بجرم تهريب سوريين، فيما وسلم الجميع الى مكتب مخابرات مرجعيون لإجراء المقتضى القانوني في حقهم.
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