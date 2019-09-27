جورج عطالله: على النيابات العامة الادعاء على مطلقي الشائعات حول سعر الصرف

لفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​جورج عطالله​، إلى أنّ "في ظلّ حملة الشائعات والأكاذيب عن ​الدولار​ والليرة والتلاعب بسعر الصرف، أصبح واجبًا على النيابات العامة اعتبار هذا التصريح إخبارًا وتدّعي على المُرتكبين بموجب المادتين 319 و320 ​عقوبات​".

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