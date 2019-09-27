الحريري التقى ميقاتي وجرى عرض لمجمل الأوضاع والتطورات العامة

التقى رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​، في "​بيت الوسط​"، رئيس تلة "الوسط المستقل" النائب ​نجيب ميقاتي​، وتناول اللقاء عرض لمجمل الأوضاع والتطورات العامة.

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